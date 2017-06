Ирак и Сирия под угрозой: как США хотят заполучить контроль над Анбаром

В Избранное

Скопировать

США раскидывают свои «сети» над пустынями между Ираком и Сирией, Саудовской Аравией и Иорданией, намереваясь установить в этих районах свои военные базы и ракетные установки, которые будут обеспечивать им абсолютное влияние и контроль над этими регионами в ближайшем будущем. Частью этого плана является поддержка cуннитов, которые выступят в качестве союзника в сдерживании правительственных войск Дамаска и Багдада, блокируя их доступ к данным территориям. Еще одной частью плана является приватизация важных объектов инфраструктуры с целью отдать их под прямой контроль правительства США.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «США хотят заполучить контроль над Анбаром и всем, что находится за его пределами — Ирак и Сирия этого не допустят» (U.S. Wants Control Over Anbar and Beyond — Iraq and Syria Will Prevent It), опубликованной на информационном портале Global Research.

Приватизация 1-го иракского шоссе между Багдадом и столицей Иордании, Амманом, является ключевым фактором успеха в усилении влияния США в регионе. По сообщениям New York Times, американское правительство помогло заключить сделку между Ираком и частной охранной компанией «Olive Group» с целью обеспечения безопасности передвижения по первой автомагистрали страны. Это было сделано якобы в рамках усилий США по содействию экономическому развитию Ирака и укрепления своего влияния в этой стране, после того как немного стихла борьба с ИГИЛ* (запрещено в РФ).

Карта показывает шоссе номер 1, которое соединяет Багдад и Амман. Обратите внимание на разветвление дорог ближе к востоку от иорданско-иракской границы. В этом месте от шоссе отходит еще одна дорога, которая ведет на северо-запад в сторону Дамаска. Точка, в которой эта дорога пересекает границу Ирака и Сирии, является пограничной базой Аль-Танф. Она находится под контролем правительства США, а также их союзников, в числе которых Великобритания, Норвегия и группы «умеренной оппозиции».

Недавно США нанесли ракетный удар по колонне сирийских сил и их иракских союзников, которые двигались в направлении этого района. Американская авиация, кроме всего прочего, сбросила сирийским военным листовки, где было сказано, чтобы они держались подальше от своей собственной границы. Да кем они себя возомнили, эти американские войска? Какое этому может быть оправдание? Теперь большие колонны сирийских и иракских войск движутся в сторону Аль-Танф с обеих сторон границы, чтобы вытеснить захватчиков с этой территории.

Ирак, Сирия, Иран и Россия согласились, что присутствие в этих местах военных баз США просто недопустимо. Либо армия США и их союзников сама уберется из этих мест, либо ее вытеснят силой.

Шоссе номер 1 и отходящая от него дорога в Дамаск является важнейшей экономической связующей между Сирией и Иорданией на западе и Ираком и всем, что за ним, на востоке. Тот, кто ею владеет, контролирует также торговлю между этими странами.

Ирак — страна богатая природными ресурсами. Несмотря на то, что она десятилетиями находится под санкциями США и против нее ведется война, она все равно не торгует властью и собственным суверенитетом.

Однако нынешнее иракское правительство при премьер-министре аль-Абади подписало предварительное соглашение на 25-летний контракт с американской компанией. Он высказал поддержку развитию сотрудничества с Olive Group, хотя детали взаимодействия все еще находятся на обсуждении. Проект будет включать в себя ремонт мостов в западной провинции Анбар, реконструкцию дороги, известной как шоссе номер 1, постройку станций технического обслуживания, а также зданий, зон отдыха и придорожных кафе. Кроме того, сюда входит организация сопроводительных конвоев с целью обеспечения безопасности передвижения по шоссе.

Аль-Абади теперь находится под давлением своего электората — сирийского большинства, которое призывает его отказаться от этой сделки. Очевидно, что она не в интересах ни страны, ни избирателей. По словам дипломатов США, одной из целей сделки является сдерживание роста влияния шиитского Ирана, чья растущая власть в Ираке встревожила важных суннитских союзников Штатов, таких как Саудовская Аравия и Турция.

Иран имеет слабое отношения к дороге. Именно шиитское большинство Ирака выиграло бы от свободного передвижения по ней и активной торговой деятельности.

Турция и Саудовская Аравия допустили восстание суннитов в Ираке, следствием чего и является существование ИГ*. Позволить США контролировать дорогу и, соответственно, провинцию Анбар посредством Турции и Саудовской Аравии — это будет означать, что будущие суннитские мятежники смогут угрожать Багдаду каждый раз, когда это необходимо. Просто вспомните, как Обама сказал, что он использовал ИГИЛ, чтобы лишить премьер-министра Малики должности.

«Причина, по которой мы не начали осуществлять авиаудары по всему Ираку, как только пришел ИГИЛ, состоит в том, что таким образом мы бы способствовали снятию давления на аль-Малики», — заявил Обама.

Контролируемая США западная иракская и юго-восточная Сирия станут прямой дорогой для мятежников из Саудовской Аравии в Багдад и Дамаск. Это будет самое настоящее воплощение «салафитского княжества», о котором США и сторонники ИГИЛ мечтают с 2012 года.

США готовы лгать и сбивать с толку и далее, чтобы продвигать свои имперские планы. New York Times пишет, что, играя на страхах и болезненных воспоминаниях иракцев, новостные агентства публикуют ложные сообщения, о том, что Blackwater — частная охранная фирма, которая безнаказанно орудовала в первые дни американской оккупации и убивала невинных иракцев на площади Нисур в Багдаде в 2007 году — взялась за тот самый проект.

«Политика в этой стране сложна», — заявил Кристиан Роннов, исполнительный вице-президент Constellis, материнской компании Olive Group, частной охранной фирмы, которая много лет проработала в Ираке.

То, что New York Times назвала «ложными сообщениями», это в основном разумные логические заключения. Группа Constellis сочетает в себе идеально отработанные навыки и отличительные качества Academi.

Academi — это американская частная военная компания, основанная в 1997 году бывшим офицером военно-морского флота Эриком Принсом. Тогда она называлась Blackwater, с 2011 года известна как Academi. Переименование произошло после того, как компания была приобретена группой частных инвесторов. Хотя многие связывают ребрендинг с ее дурной репутацией, полученной в иракской кампании.

Olive Group — это и есть группа Constellis, которая является также Аcademi, или же Blackwater. Таким образом, «ложные сообщения» в иракских СМИ являются более правдивыми, чем сводки новостей New York Times.

Проект США по провинции Анбар и потенциальный контроль над шоссе номер 1 с помощью частных американских охранных сил угрожают поставить крест на экономическом развитии Ирака, Сирии и Иордании. Националистические силы в этих странах и их союзники сделают все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий.

* Организация запрещена на территории РФ.