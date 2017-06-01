Ирак: при обстреле ИГ в Мосуле погибли 7 мирных жителей

В Избранное

Скопировать

Мосул, 1 июня. Боевики «Исламского государства»* обстреляли группу мирных жителей с белыми флагами.

Сотрудники иракских сил безопасности сообщают, что мирные жители попытались выйти из квартала Занджили в западной части Мосула. Данный район до сих пор контролируют боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Горожане понадеялись на белые флаги, указывающие на их мирные намерения, однако террористы открыли огонь из минометов. Ранее сообщалось о 12 пострадавших, однако сейчас местный телеканал сообщил, что при обстреле погибло 7 мирных жителей, 23 человека получили ранения. СМИ подчеркивают, что количество жертв может увеличиться.

* Организация запрещена на территории РФ.