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Санкт-Петербург, 1 июня. В Минсельхозе России понизили прогноз по урожаю зерна в этом году из-за неблагоприятной погоды, заявил глава ведомства Александр Ткачев.

Ткачев констатировал, что министерство сельского хозяйства РФ понизило прогноз по урожаю зерна в текущем году. На данный момент в 2017 году ожидается 100-105 миллионов тонн зерна. Министр объяснил, что поправки были внесены из-за неблагоприятной погоды, передает ТАСС.

Ранее глава Минсельхоза на полях ПМЭФ дал прогноз о сроках запрета на поставки турецких томатов в Россию. По его мнению, ограничения против турецких помидор продлятся не менее трех лет.