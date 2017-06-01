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Украина
Киевский горсовет назвал проспект Ватутина именем бандеровца Шухевича

Киевский горсовет назвал проспект Ватутина именем бандеровца Шухевича

17:13  1 Июня 2017
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Киевский горсовет назвал проспект Ватутина именем бандеровца Шухевича

Киев, 1 июня. Киевский городской совет сегодня одобрил проект о переименовании проспекта Ватутина, названного в честь генерала советской армии Николая Ватутина и многие годы носившего это имя.

Для принятия положительного решения достаточно было 61 голоса, а их оказалось 87. Об этом пишут украинские СМИ. Проспект теперь будет носить имя бандеровца, командира запрещенной в России УПА* (Украинская повстанческая армия — организация, признанная экстремистской), националиста Романа Шухевича.

Немного истории: 30 июня 1941 года, когда части Вермахта заняли Львов, в город вошел и батальон Шухевича, который состоял из активистов организации украинских националистов. Именно они во главе со своим командиром принимали самое непосредственное и активное участие в еврейских погромах. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#ватутин #шухевич
Алексей Громов
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