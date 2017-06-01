Дворкович рассказал о главной причине роста цен на бензин

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Санкт-Петербург, 1 июня. Стоимость бензина в России не превышает темпы роста инфляции. Об этом в четверг заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах ПМЭФ-2017.

По его словам, влияние на цены оказывает не колебание нефтедоллара, а налоговая политика России.

«Цены на нефть почти не влияют на цены на бензин, поскольку в цене на бензин главная составляющая — это не стоимость нефти, а налоги. Наши налоговые решения по акцизам, а также по НДПИ гораздо сильнее влияют на цены на бензин», — пояснил Дворкович ТАСС.