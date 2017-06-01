Бывший врач «Спартака» рассказал о своих планах после 10 лет работы в стане красно-белых

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Москва, 1 июня. Столичный «Спартак» не стал продлевать договор с одним из старожил клуба — медицинским работником Лю Хуншэном. На протяжении 10 лет специалист помогал футболистам красно-белых восстанавливаться, его любили, уважали и ценили как игроки, так и работники клуба.

По словам 57-летнего доктора, он покидает клуб, поскольку его контракт подошел к окончанию в конце мая. Лю признался, что ему обидно покидать команду, в которой он проработал так долго.

«Решение не продлевать со мной договор принимал лично главный тренер Массимо Каррера. Сказали, что увольнять меня никто не хотел, но повлиять на решение итальянского специалиста было невозможно, так как он — главный в команде», — рассказал специалист.

Он уточнил, что ему не предлагали остаться в клубе в другой роли, пишут «Известия».

Лю также поделился своими планами на будущее, сообщив, что намерен трудоустроиться в другой футбольный клуб. Впрочем, пока никаких предложений не поступало.