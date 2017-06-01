В Москве считают, что в Женеве пора обсуждать восстановление Сирии

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Москва, 1 июня. Российские дипломаты полагают, что на женевских переговорах пора начать обсуждение возрождения экономики САР.

Долгое время, отмечают дипломаты, Женева была площадкой для переговоров, касающихся сирийского конфликта и урегулирования вопросов между официальными властями Дамаска и представителями оппозиции САР. Эти вопросы остаются крайне важными, но нельзя забывать и о других сферах жизни Сирийской арабской республики.

По приблизительным оценкам экспертов экономические потери Сирии за время боевых действий составили порядка 300 миллиардов долларов, пишут Известия. Международное сообщество обязано принять участие в восстановлении экономики страны, а также заняться проблемой возвращения в Сирию беженцев.