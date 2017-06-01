Стало известно, когда на улицах Москвы появятся «народные» электромобили

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Москва, 1 июня. Власти Москвы анонсировали появление в российской столице первых «народных» электромобилей к 2020 году. Соответствующее заявление сделал в четверг руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Мы прогнозируем, что к 2020 году в Москве может появиться «народный» электромобиль, в том числе и российский. Он должен быть доступен по цене, все остальное — вопрос времени», — отметил чиновник.

При этом Кульбачевский не стал уточнять ни возможную стоимость новинки, ни названия компании-разработчика.