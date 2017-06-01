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Экономика
Соглашение с ОПЕК не помешает развитию компании — глава «Газпром нефти»

Соглашение с ОПЕК не помешает развитию компании — глава «Газпром нефти»

14:34  1 Июня 2017
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Соглашение с ОПЕК не помешает развитию компании — глава «Газпром нефти»

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что руководство компании намерено расширять добычные мощности, несмотря на венское соглашение стран-участниц ОПЕК.

Российская нефтяная компания «Газпром нефть» будет расширять добычные мощности, несмотря на венское соглашение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти. Об этом заявил глава отечественного нефтяника Александр Дюков. Отметим, что компания занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа. Напомним, что на последней встрече стран ОПЕК было принято решение о пролонгации договора по сокращению нефтедобычи на девять месяцев.

Ирина Селезнева
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