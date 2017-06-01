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Экономика
Путин: Через неделю состоится полноформатное вступление Индии в ШОС

Путин: Через неделю состоится полноформатное вступление Индии в ШОС

14:26  1 Июня 2017  /обновлено: 15:28  01 Июня 2017
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Путин: Через неделю состоится полноформатное вступление Индии в ШОС

​Санкт-Петербург, 1 июня. Президент России Владимир Путин сообщил сроки полноформатного вступления Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества.

«Через неделю мы зафиксируем полноформатное вступление Индии в, — заявил глава государства, открывая встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в узком составе. 

Путин напомнил, что этот процесс начался в еще 2015 году в Уфе, и Россия всегда поддерживала этот процесс, «сопровождала его всячески».
 

Алексей Громов
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