Путин: Через неделю состоится полноформатное вступление Индии в ШОС
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Санкт-Петербург, 1 июня. Президент России Владимир Путин сообщил сроки полноформатного вступления Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества.
«Через неделю мы зафиксируем полноформатное вступление Индии в, — заявил глава государства, открывая встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в узком составе.
Путин напомнил, что этот процесс начался в еще 2015 году в Уфе, и Россия всегда поддерживала этот процесс, «сопровождала его всячески».
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