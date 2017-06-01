Путин примет участие в саммите ШОС в Казахстане

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Санкт-Петербург, 1 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 7–8 июня 2017 года в столице Казахстана. Об этом российский лидер заявил во время встречи с председателем правительства Индии Нарендрой Моди в рамках ПМЭФ-2017.

«В ближайшее время, через неделю, мы с вами еще увидимся — на этот раз уже в Казахстане», — отметил глава государства.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.