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Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

14:27  1 Июня 2017  /обновлено: 15:36  01 Июня 2017
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Путин примет участие в саммите ШОС в Казахстане

Санкт-Петербург, 1 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 7–8 июня 2017 года в столице Казахстана. Об этом российский лидер заявил во время встречи с председателем правительства Индии Нарендрой Моди в рамках ПМЭФ-2017.

«В ближайшее время, через неделю, мы с вами еще увидимся — на этот раз уже в Казахстане», — отметил глава государства.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

#путин #шос #моди
Алексей Громов
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