ЛНР: пользуясь перемирием, ВСУ размещают тяжелую артиллерию в Донбассе

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Луганск, 1 июня. Украинские силовики разместили у линии соприкосновения в Донбассе 12 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Крымское, на расстоянии трех километров от линии боевого соприкосновения, нами выявлено расположение 12 САУ «Гвоздика» из состава 93-й бригады ВСУ», — сообщил Марочко.

Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул, что данный факт свидетельствует о подготовке ВСУ к дальнейшим боевым действиям в Донбассе.

Ранее стало известно, что Украина и республики Донбасса договорились о прекращении огня с полуночи 31 мая. В Минобороны Украины заявили, что украинские силовики получили приказ о запрете использования всех видов вооружений и боеприпасов в Донбассе с 1 июня, передает URA.RU.