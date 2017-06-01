Сохраняя, изменяй: Онищенко рассказал ФАН об организации детского отдыха в России

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В первый день лета наша страна вместе со всем прогрессивным человечеством традиционно отмечает День защиты детей. Но это еще и день, когда начинается активный детский отдых. О том, готовы ли в нашей стране организовать хорошие летние каникулы, и о том, как не допустить повторения прошлогодней трагедии в Карелии, корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко.

«Называть 1 июня праздником, наверно, не стоит — это еще одно напоминание о том, какую ответственность мы несем перед будущим поколением. И один из аспектов этой защиты — организовать отдых и оздоровление детей. С прошлого века наша страна создала уникальную систему загородных дошкольных оздоровительных учреждений, детских санаториев. И летние каникулы использовались для того, чтобы наши дети после долгого учебного года смогли отдохнуть, набраться сил и здоровья. Главным итогом любого лета для медицинских работников всегда считался так называемый «оздоровительный эффект» — это комплекс критериев, который измеряется в начале смены и по ее окончании. Это и прибавка в весе, и в росте, и в мышечной силе, и в жизненном объеме легких», — рассказывает депутат.

Геннадий Онищенко напомнил о прошлогодней трагедии на Сямозере: группа из 47 детей и нескольких инструкторов попала в шторм, сплавляясь на лодках по озеру. Погибли 14 человек.

«Эта трагедия показала, что система отдыха требует законодательного регулирования. В лихие 90-е годы было предпринято много усилий, направленных на то, чтобы сохранить советскую систему. Сначала она держалась на организационном ресурсе, затем начали выделяться деньги из федерального бюджета, которые поддерживали детские загородные лагеря. К сожалению, в этом году федеральный бюджет не выделил деньги на их поддержку. Если, допустим, регионы-доноры имеют деньги, то у регионов-реципиентов таких денег нет, что приводит к дальнейшему сокращению и сворачиванию объемов работы и пропускной способности этих учреждений. Утрачивается возможность хорошо и сбалансированно кормить детей. Из-за этого снижается оздоровительный эффект», — продолжает Онищенко.

Еще в августе 2012 года президент Владимир Путин ставил задачу не только о сохранении, но и совершенствовании системы отдыха детей.

«Это и строительство новых загородных учреждений, и законодательное закрепление новых тенденций в этой сфере (когда имеются не только государственные, но и частные лагеря), и вопрос обеспечения персоналом. Если в прошлой жизни сюда направляли лучших поваров из столовой крупного завода, у которого есть лагерь, то сегодня такой возможности нет, а хорошие повара работают в частных заведениях общественного питания. Потому набираются случайные люди, зачастую мало подготовленные. Нужна система совершенствования отдыха. Идеальным представляется семейный отдых. В нашей стране мы его наладить не можем, поэтому россияне вынуждены ехать в Турцию, где и для взрослых, и для детей созданы все условия. Необходимы и лагеря с круглосуточной работой, оказанием специализированных санаторных услуг, которые сегодня сокращаются», — считает депутат.

По его словам, резкое сокращение объема детских оздоровительных учреждений объясняется еще и тем, что они всегда строились в самых живописных и экологически защищенных уголках субъектов РФ. Поэтому их просто банкротили, закрывали под разными предлогами и строили там уже частные дома для местных финансовых элит.

«Наш чрезмерный пыл по снятию надзорных функций с детских оздоровительных учреждений (которые работают временно, всего три месяца в году) ничем не оправдан. Те страшилки, которые рассказывают и высшему руководству страны, и прессе (мол, надзорные органы излишне усердствуют при контроле), зачастую не являются правдой. Детский отдых с 90-х годов переходил из одних рук в другие. В последнее время он находился под контролем министерства труда и социальной защиты. Трагедия на Сямозере продемонстрировала, что надзоры постепенно удаляются от исполнения своих обязанностей под предлогом того, что им запрещают делать проверки», — продолжает он.

Потому лагеря открывались сами собой. Раньше неподготовленным детям никогда не разрешалось даже выйти за пределы территории, а на Сямозере детей просто преступным образом посадили на надувные плоты и отправили по озеру.

«Все те структуры, которые должны были это предотвратить (и технадзор, и надзор за маломерными судами), оказались в стороне, прикрывшись якобы отсутствием полномочий. Самоустранились в том числе и специальные комиссии, которые всегда работали под руководством заместителя председателя правительства, объединяли все структуры и осуществляли коллективную приемку или, наоборот, отклонение лагеря. Поручения президента по совершенствованию законодательства были выполнены частично. Это сделали сенаторы и депутаты, а не те государственные учреждения, которые должны были этим заняться. Поэтому нынешний сезон мы встречаем с тем, что у нас детский отдых не до конца отрегулирован на законодательном уровне», — отмечает Онищенко.

Он подчеркивает, что совсем недавно министерство образования наделили ответственностью в области организации детского отдыха. Ведомство пока объективно не готово к этой функции.