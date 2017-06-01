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Общество
МЧС может начать оповещение петербуржцев о шторме через громкоговорители

МЧС может начать оповещение петербуржцев о шторме через громкоговорители

14:24  1 Июня 2017
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МЧС может начать оповещение петербуржцев о шторме через громкоговорители

Санкт-Петербург, 1 июня. В Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 2 июня. В случае резкого ухудшения погоды в городе на Неве сотрудники МЧС готовы подключить системы регионального оповещения по громкоговорителям.

Как стало известно ФАН, информацию о погоде будут передавать горожанам по громкоговорителям в случае ухудшения ситуации по сравнению с прогнозируемой. 

Добавим, что в Северной столице ожидаются дождь и мощный ветер, порывы которого могут достигнуть 20 м/с. Местным жителям рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции и деревья, а водителям — парковать машины в гаражах при их наличии или вдали от конструкций, которые может повалить ветром.

Алексей Громов
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