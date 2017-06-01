Госдума определит, кто заплатит россиянам за ущерб от стихийных бедствий

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Москва, 1 июня. Госдума в июне рассмотрит законопроект о единой системе страхования имущества от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

В 2015 году законопроект прошел первое чтение, однако после этого его рассмотрение было приостановлено. Документ предполагает, что полная компенсация потерь или новое жилье будут предоставлены только тем, кто кто застраховал имущество от стихийных бедствий. Остальные получат компенсацию, исходя из объема минимальных социальных норм.

Однако, по словам Аксакова, о законопроекте вспоминают только после очередного стихийного бедствия, а потом забывают вновь.

При этом противники принятия документа считают, что обязательное страхование нарушает права граждан.

«Я плохо представляю как это будет работать в стране, где уровень доходов населения в среднем остаётся очень низким, — заявил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов. — В моей Иркутской области, где за май сгорели сотни две домов, в отдаленных поселках не редкость семьи, которые живут практически натуральным хозяйством. У людей нет денег на страховку от ЧС».