Хомс: САА атакует позиции ИГ после перегруппировки на востоке провинции

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Пальмира, 1 июня. Наступление на «Исламское государство»* началось к юго-востоку от древней Пальмиры.

Командование ВС САР отмечает, что несколько массированных ударов было нанесено по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районах населенных пунктов Абу Тараха, Манух, Анк–Аль-Хава, Хан Ас-Сорра, Хмеймат и других поселений.

Удары наносит тяжелая артиллерия, правительственные войска продвигаются под прикрытием ВВС Сирии. Появились данные, что к востоку от возвышенности Аль-Мустабар около населенного пункта Джуб Ад-Джарах ликвидировано несколько десятков боевиков, а также бронетехника и «тачанки» с крупнокалиберными пулеметами.

* Организация запрещена на территории РФ.