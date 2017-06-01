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Новости Сирии
Хомс: САА атакует позиции ИГ после перегруппировки на востоке провинции

Хомс: САА атакует позиции ИГ после перегруппировки на востоке провинции

14:17  1 Июня 2017
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Хомс: САА атакует позиции ИГ после перегруппировки на востоке провинции

Пальмира, 1 июня. Наступление на «Исламское государство»* началось к юго-востоку от древней Пальмиры.

Командование ВС САР отмечает, что несколько массированных ударов было нанесено по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районах населенных пунктов Абу Тараха, Манух, Анк–Аль-Хава, Хан Ас-Сорра, Хмеймат и других поселений.

Хомс: САА атакует позиции ИГ после перегруппировки на востоке провинции

Удары наносит тяжелая артиллерия, правительственные войска продвигаются под прикрытием ВВС Сирии. Появились данные, что к востоку от возвышенности Аль-Мустабар около населенного пункта Джуб Ад-Джарах ликвидировано несколько десятков боевиков, а также бронетехника и «тачанки» с крупнокалиберными пулеметами.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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