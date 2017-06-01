Снижении ставки страховых взносов вынудит идти в Минфин «с протянутой рукой» — глава ПФР
Санкт-Петербург, 1 июня. Дефицит Пенсионного фонда России, если будет решение о снижении ставки страховых взносов с 30% до 21%, будет равен 2 трлн рублей ежегодно, а это, в свою очередь, вынудит ПФР обращаться к министерству финансов РФ «с протянутой рукой». Об этом в четверг сообщил председатель правления Фонда Антон Дроздов.
Он отметил, в случае, если ПФР по какой-то причине решит снизить тариф и дать дотацию, то придется выпрашивать у компетентного ведомства эти денежные средства «с протянутой рукой».
«И это может уже повлиять на индексацию базовой части страховой пенсии», — пожаловался Дроздов.
Снижение ставки искусственным путем разрушит страховую систему, отметил глава ПФР.
«Все же нам необходима сбалансированная страховая система, которая бы имела очень четкие собственные источники дохода главным образом страховые взносы», — подытожил он.