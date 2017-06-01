Снижении ставки страховых взносов вынудит идти в Минфин «с протянутой рукой» — глава ПФР

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Санкт-Петербург, 1 июня. Дефицит Пенсионного фонда России, если будет решение о снижении ставки страховых взносов с 30% до 21%, будет равен 2 трлн рублей ежегодно, а это, в свою очередь, вынудит ПФР обращаться к министерству финансов РФ «с протянутой рукой». Об этом в четверг сообщил председатель правления Фонда Антон Дроздов.

Он отметил, в случае, если ПФР по какой-то причине решит снизить тариф и дать дотацию, то придется выпрашивать у компетентного ведомства эти денежные средства «с протянутой рукой».

«И это может уже повлиять на индексацию базовой части страховой пенсии», — пожаловался Дроздов.

Снижение ставки искусственным путем разрушит страховую систему, отметил глава ПФР.