Ученые: Земля постепенно замедляет вращение

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Нью-Йорк, 1 июня. Ученые выяснили, что произойдет с человечеством, когда Земля замедлит свой ход или остановит его вовсе. В этот момент жизнь на Земле прекратится, а океаны сольются воедино. Останутся лишь два океана — Южный океан на Южном полюсе и Северный на Северном полюсе.

При остановке хода Земли, все объекты, в том числе и живые, полетят в восточном направлении со скоростью в 1,3 тысяч км. Максимальное движение будет проходить на экваторе, на плюсах скорость будет становиться все ниже. Люди, океаны и предметы сольются в огромных цунами, которые будут сосредоточены на полюсах Земли. Двигателем цунами станет ураган, который возникнет, когда атмосфера Земли начнет вращаться по остановившейся поверхности.

Начнется настоящий конец света — на планете начнутся массовые извержения вулканов и землетрясения. Форма планеты станет абсолютно круглой, погода будет постоянно жаркой на одной половине Земли, а на другой — постоянно холодной, передает Inforeactor.