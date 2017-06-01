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Украина
Украинские радикалы штурмом взяли здание горсовета в Киеве

Украинские радикалы штурмом взяли здание горсовета в Киеве

14:24  1 Июня 2017
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Украинские радикалы штурмом взяли здание горсовета в Киеве

Киев, 1 июня. Заседание городского совета в Киеве было сорвано толпой радикалов. Как пишут местные СМИ, причиной стал перенос даты голосования по вопросу о расширении списка тех, кто может получить статус участника АТО.

«Это решение позволит предоставить статус участника АТО тем бойцам, которые по разным причинам не смогли оформиться официально», — цитируют издания  депутата Юрия Сиротюка.

При этом совет в общем и целом идею одобрил, но голосовать предпочел на следующем заседании. Мэр города Виталий Кличко предложил к этому времени доработать решение. Как только эта информация просочилась за стены зала, несколько человек в камуфляжной форме прорвались через охрану. В итоге заседание оказалось сорванным, совет разошелся на перерыв. 

#кличко #сиротюк
Алексей Громов
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