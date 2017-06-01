Путин поблагодарил премьер-министра Индии за посещение Пискаревского кладбища

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Санкт-Петербург, 1 июня. Индийский премьер Нарендру Моди в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище, имеющее особое значение для России, чтобы почтить память жителей Ленинграда. Президент РФ Владимир Путин оценил поступок премьер-министра Индии.

«Спасибо вам отдельное за посещение Пискаревского мемориального кладбища, — поблагодарил Моди Путин. — Такие места имеют для российского народа особое значение».

Напомним, ранее Путин заявил, что полноформатное вступление Индии в ШОС состоится через неделю.