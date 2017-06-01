Глава АФК «Система» прокомментировал возможность заключения мирового соглашения с «Роснефтью»

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Москва, 1 июня. «Роснефть» и АФК «Система» не обсуждали возможность заключения мирового соглашения по иску нефтяной компании на 170 млрд рублей. Об этом заявил глава АФК «Система» Михаил Шамолин.

«Пока к нам никто не обращался с такими предложениями)», — сообщил Шамолин ТАСС.

Он добавил, что АФК не будет инициировать заключение мирового соглашения, «пока не понятно, чего инициировать».