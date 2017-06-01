Титов раскритиковал идеи Кудрина о повышении пенсионного возраста

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Пенсионный возраст в России будет целесообразно увеличить, когда продолжительность жизни в стране вырастет с 71 года до 75 лет, заявил бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

Титов выступает оппонентом председателя попечительского совета фонда «Центр стратегических исследований» Алексея Кудрина по вопросу увеличения пенсионного возраста. По его мнению, повышать пенсионный возраст в стране можно будет только тогда, когда продолжительность жизни населения вырастет с 71 года до 75 лет, передает RT.

Кудрин же предлагает повышение до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019-го.

Ранее Титов назвал источники высокого экономического роста России.