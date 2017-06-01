В Москве ввели особый порядок регистрации туристов по указу Путина

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Москва, 1 июня. Власти Москвы усилили меры безопасности в связи с проведением Кубка Конфедераций. Все иностранные туристы во время проведения турнира должны будут регистрироваться в особом порядке и не позднее суток со дня своего прибытия в страну.

Что касается россиян, то срок их заявки на регистрацию по месту пребывания сократится с 90 до трех дней, по месту жительства — до семи дней.

«Гражданин обязан не позднее трех дней со дня прибытия обратиться для регистрации в структурные подразделения отделов по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве», — пояснили в ведомстве.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в случае нарушения этого предписания человек будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.