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Экономика
Орешкин: Экономические проблемы России важнее, чем усиление санкций США

Орешкин: Экономические проблемы России важнее, чем усиление санкций США

14:11  1 Июня 2017
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Орешкин: Экономические проблемы России важнее, чем усиление санкций США

Санкт-Петербург, 1 июня. Возможное усиление антироссийских санкций со стороны США не важно для Москвы, важнее внутренняя ситуация в экономике, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

Сегодня на полях ПМЭФ глава МЭР Максим Орешкин прокомментировал отношение правительства к возможному усилению США антироссийских санкций. «Мы концентрируемся на том, что происходит в нашей экономике, на структурных изменениях в экономике. Поэтому то, что происходит внутри России, намного важнее для нас, чем то, что снаружи»,  — сказал министр в интервью Bloomberg.

В то же время он подчеркнул, что усиление санкций важно для Вашингтона, но не для Москвы, поскольку правительство обращает внимание на проблемы рынка труда в контексте новых инвестиций. Напомним, что сенаторы США накануне представили законопроект о расширении санкций в отношении компаний в отрасли добычи ресурсов, металлургии и железнодорожного транспорта.

Ирина Селезнева
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