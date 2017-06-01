Ломая стереотипы: иностранцы придут в восторг от алмазов, хамона и яхт под маркой Made in Russia

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В начале 2017 года Минпромторг России предложил выделить 370 млн рублей для продвижения бренда Made in Russia. В первый день Международного экономического форума в Санкт-Петербурге российские бизнесмены, политики, маркетологи и эксперты в области внешней торговли определяют, какая российская продукция должна выходить на рынок под этим брендом и какие новые достижения страны должны с гордостью маркироваться словами Made in Russia. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Логотип национального бренда «Сделано в России» уже внедряют около 30 российских компаний. По словам руководителя проекта Made in Russia Михаила Садченкова, сайт бренда каждый день получает 8–12 заявок от предпринимателей и в настоящее время обрабатывает 449 полученных заявок на использование бренда. Все презентации российских производителей на 15 языках будут собраны на едином ресурсе, куда руководители проекта планируют привлечь аудиторию в 15 млн потенциальных потребителей российских товаров.

«Мы хотим добиться того, чтобы по всем запросам #madeinrussia люди попадали на единую точку входа, через которую мы формировали бы восприятие России, у которой есть не только сырьевое производство, но и много несырьевых интересных и качественных продуктов», — говорит Садченков.

Российские производители, выдающие свой товар на экспорт, не так давно обнаружили, что водка и икра перестали ассоциироваться у иностранцев с продуктами из России. Нефть, балалайки и Юрий Гагарин тоже остались в прошлом, а вот знаменитый медведь символом нашей страны остается до сих пор, только он стал анимационным, а к нему присоединилась озорная Машенька, которую обожают дети всего мира. Русский мультфильм популярен во всех странах настолько, что компания Disney, внимательно к нему присмотревшись, запустила свой аналог мультсериала с медведем и девушкой в главных ролях. У русской Машеньки и ее очаровательного друга Медведя есть то, что мечтает дать продвижению своего экспортного товара каждый производитель — эмоция, покорившая зрителей всех национальностей.

«Мы все сталкиваемся с особенным восприятием российского бренда, — говорит директор Российского экспортного центра Петр Фрадков. — Знают «Камаз», знают «Росатом» и автомат Калашникова, работают и региональные бренды — оренбургский платок, тульский пряник. Когда мы предложили китайским коллегам самостоятельно оформить стенд наших товаров, мы обнаружили, что они написали «российские продукты — самые экологичные в мире», «русская кухня — самая высокая гастрономическая кухня в мире». Они действительно так считают. Теперь нам надо продвигать другие свои региональные продукты. Это вопросы выставочной деятельности, субсидирования».

Продвижения ждут множество российских товаров — крымское вино, башкирский мед, якутские алмазы, гусевский хрусталь, сибирская клюква, тюменский хамон, нижегородские смарт-карты, калининградские яхты, самолет МС-21 и строящийся мост через Керченский пролив. Маркетологи считают, что продвинуть «свое, родное» на внешний рынок Россия сможет только после того, как сами россияне полюбят свою продукцию, начнут гордиться ею и рекомендовать иностранцам.