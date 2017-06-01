ПФР не прорабатывает вопрос о повышении пенсионного возраста в ближайшие три года
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Санкт-Петербург, 1 июня. В Пенсионном фонде России пока не обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста для россиян в ближайшие три года.
Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в рамках ПМЭФ, передает ТАСС.
Добавим, ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала социально оправданными и экономически приемлемыми показатели роста пенсий, установленные стратегией развития пенсионной системы в нашей стране.
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