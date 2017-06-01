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Происшествия
Омский школьник спас тонущих девочек из ледяного Иртыша

Омский школьник спас тонущих девочек из ледяного Иртыша

14:31  1 Июня 2017
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Омский школьник спас тонущих девочек из ледяного Иртыша

Омск, 1 июня. Девятиклассник спас двух девочек, которые упали в ледяную воду Иртыша во время прогулки, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области.

Инцидент произошел утром 31 мая. Девочки на прогулке с родителями подошли к реке и упали в воду. Отец поспешил на помощь, но без посторонней помощи выбраться на берег с детьми не смог. 

Девятиклассник, проживающий в Центре социальной адаптации несовершеннолетних Омской области «Надежда», снял с себя одежду, бросился в воду и спас детей. Мужчина же смог самостоятельно выбраться из реки.

Омский школьник спас тонущих девочек из ледяного Иртыша

«В главном управлении МЧС России по Омской области готовятся документы о награждении Саши Ергина ведомственным знаком отличия МЧС России «Спасение на водах», также региональное МЧС и министерство труда и социального развития поблагодарят юного героя», — цитирует представителей пресс-службы «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что молодой киргиз утонул в Москве-реке.

 

Катерина Тимошенская
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