Омский школьник спас тонущих девочек из ледяного Иртыша

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Омск, 1 июня. Девятиклассник спас двух девочек, которые упали в ледяную воду Иртыша во время прогулки, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области.

Инцидент произошел утром 31 мая. Девочки на прогулке с родителями подошли к реке и упали в воду. Отец поспешил на помощь, но без посторонней помощи выбраться на берег с детьми не смог.

Девятиклассник, проживающий в Центре социальной адаптации несовершеннолетних Омской области «Надежда», снял с себя одежду, бросился в воду и спас детей. Мужчина же смог самостоятельно выбраться из реки.

«В главном управлении МЧС России по Омской области готовятся документы о награждении Саши Ергина ведомственным знаком отличия МЧС России «Спасение на водах», также региональное МЧС и министерство труда и социального развития поблагодарят юного героя», — цитирует представителей пресс-службы «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что молодой киргиз утонул в Москве-реке.