Европейские бизнесмены заявили на ПМЭФ о росте инвестиционной привлекательности России

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Санкт-Петербург, 1 июня. Генеральный директор «Порше Русланд» Томас Штэрцель на полях ПМЭФ заявил о растущей привлекательности России для зарубежных инвесторов.

По его словам, участники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) стали считать Россию более привлекательной для инвестиций. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты последнего опроса участников АЕБ.

Согласно исследованию, Россия поднялась на 21 пункт, расположившись 145-е место из 200 по привлекательности для инвесторов.