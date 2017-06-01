Генсек ООН с трибуны ПМЭФ раскритиковал глобализацию и технический прогресс

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе открытия Международного экономического форума в Петербурге заявил, что глобальный рост экономики и технический прогресс не способны решить всех проблем.

По его словам, глобализация и технический прогресс привели к гигантскому росту богатства и улучшению уровня жизни, а также снижению уровня нищеты.

Однако, по мнению генсека ООН, есть и вторая сторона медали: это привело к огромной пропасти между людьми.

«Глобализация и технический прогресс привели к масштабному росту неравенства среди людей и до некоторой степени среди государств», — подчеркнул он, добавив, что есть страны, которые не успевают за другими.

Гутерриш считает, что все это также приводит к росту населения, отсутствию продуктовой безопасности, воды, а также к изменению климатических условий.