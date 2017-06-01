Ирак: боевики ИГИЛ обстреляли пытавшихся покинуть Мосул мирных жителей

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Багдад (Ирак), 1 июня. Боевики из группировки «Исламское государство» обстреляли мирных жителей в иракском Мосуле. Об этом журналистам сообщили в четверг представители правоохранительных органов Ирака.

Согласно предварительной информации, речь идет о людях, которые решили покинуть район Занджили с белыми флагами.

Напомним, ранее стало известно о том, что в западной части города Мосул было обнаружено массовое захоронение жертв террористов из «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.