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Весь мир
Ирак: боевики ИГИЛ обстреляли пытавшихся покинуть Мосул мирных жителей

Ирак: боевики ИГИЛ обстреляли пытавшихся покинуть Мосул мирных жителей

14:22  1 Июня 2017
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Ирак: боевики ИГИЛ обстреляли пытавшихся покинуть Мосул мирных жителей

Багдад (Ирак), 1 июня. Боевики из группировки «Исламское государство» обстреляли мирных жителей в иракском Мосуле. Об этом журналистам сообщили в четверг представители правоохранительных органов Ирака.

Согласно предварительной информации, речь идет о людях, которые решили покинуть район Занджили с белыми флагами.

Напомним, ранее стало известно о том, что в западной части города Мосул было обнаружено массовое захоронение жертв террористов из «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #мосул #ирак
Алексей Громов
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