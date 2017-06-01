Дворкович объяснил, как Россия увеличит инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру
Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что после 2020 года РФ удастся увеличить инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру, поскольку к этому времени сократятся вложения в программу вооружений.
Дворкович напомнил, что в России постепенно завершается реализация масштабной госпрограммы вооружений, которая служит интересам безопасности РФ и развитию отечественной экономики. По его словам, расходы на эту программу до 2020 года будут оставаться очень большими.
«Но постепенно, с завершением этой программы, мы будем в реальном выражении — не в номинальных цифрах, а в реальном выражении — по чуть-чуть стабилизировать и дальше сможем даже немного снижать расходы на эти цели, увеличивая инвестиции в человека и инфраструктуру», — сказал Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24» .