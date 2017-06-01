Дворкович объяснил, как Россия увеличит инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру

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Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что после 2020 года РФ удастся увеличить инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру, поскольку к этому времени сократятся вложения в программу вооружений.

Дворкович напомнил, что в России постепенно завершается реализация масштабной госпрограммы вооружений, которая служит интересам безопасности РФ и развитию отечественной экономики. По его словам, расходы на эту программу до 2020 года будут оставаться очень большими.