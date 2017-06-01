Сделано в Туле: Дюмин рассказал, как власти региона продвигают новые бренды

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Пример развития региональных брендов привел губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) он рассказал, как Тула отходит от образа столицы оружейников в сторону города-мастерской России. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Тула — город оружейников: это признанный историей факт, который не оспаривается. Но учитывая развитие других отраслевых направлений, было бы некорректно называть город только оружейной столицей, — сказал губернатор. — Мы с прошлого года выходим на новое брендирование и продвигаем то, чем знамениты: тульский пряник, белевскую пастилу, причастность к жизни и творчеству Льва Толстого».

Напомним, с лета знаменитый тульский пряник с фруктовой начинкой появится в бортовом меню компании «Аэрофлот» и будет подаваться в качестве десерта на рейсах длительностью от трех часов.

«Думаю, теперь и сам вкусный продукт, и Тульская область будут еще более популярны», — заявил Дюмин.

По словам губернатора, как бренд будут продвигать в Туле и память о великих русских деятелях. Фестиваль «Толстой уикенд» собирает в Ясной Поляне огромную аудиторию, привлекает поток туристов, поддерживает гостиничную инфраструктуру и гордость за «сделанное в России».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров призвал идти более традиционным путем — развивать качественную продукцию внутри страны, чтобы привлекать интерес зарубежных покупателей. Он напомнил о том, что в течение двух лет «Роскачество» превратилось в независимую структуру, которая своим знаком качества помогает заслужившим его производителям увеличить объемы продаж и производства.

«За два года было разработано и принято более 60 стандартов качества. Параллельно мы занимаемся созданием образа России на внешних рынках и продвигаем через все форматы — субсидии, выставки, Интернет, передачи в СМИ», — заявил министр.

Добавим, что сразу после сессии к политикам обратились сразу несколько предпринимателей, которые развивают бренды, продвигающие Россию и товары made in Russia.