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Экономика
Новую платную трассу построят в Петербурге за 110 млрд рублей

Новую платную трассу построят в Петербурге за 110 млрд рублей

14:08  1 Июня 2017
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Новую платную трассу построят в Петербурге за 110 млрд рублей

Санкт-Петербург, 1 июня. Руководство банка ВТБ и власти Северной столицы в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума договорились о строительстве платной трассы — Восточного скоростного диаметра.

Подписи под соответствующим соглашением сегодня поставили губернатор города Георгий Полтавченко и президент-председатель правления банка Андрей Костин.

Строительство Восточного скоростного диаметра обойдется более чем в 110 млрд рублей. 

Алексей Громов
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