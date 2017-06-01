Новую платную трассу построят в Петербурге за 110 млрд рублей

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Санкт-Петербург, 1 июня. Руководство банка ВТБ и власти Северной столицы в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума договорились о строительстве платной трассы — Восточного скоростного диаметра.

Подписи под соответствующим соглашением сегодня поставили губернатор города Георгий Полтавченко и президент-председатель правления банка Андрей Костин.

Строительство Восточного скоростного диаметра обойдется более чем в 110 млрд рублей.