Курды уничтожили три «тачанки» боевиков в кантоне Африн

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Алеппо, 1 июня. Отряды курдского ополчения ответили на обстрел боевиков города Иска.

Сирийские источники сообщают, что курдские ополченцы из «Рабочей партии Курдистана» обстреляли позиции боевиков около города Дарат-Изза в провинции Алеппо. В результате обстрела было уничтожено три автомобиля исламистов и несколько огневых точек.

Курды отмечают, что это стало ответом на агрессию протурецких боевиков, совершенную против мирных жителей города Иска. Под обстрелом исламистов погибли 7 гражданских лиц и еще более 10 человек получили ранения. Сейчас продолжаются разборы завалов и поиски пострадавших мирных жителей.