ДНР уличила Украину в откровенной лжи о верификации пленных

В Избранное

Скопировать

Донецк, 1 июня. Украинская сторона так и не закончила процедуру верификации военнопленных, однако заявляет о ее успешном завершении. Об этом заявил глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

«Сейчас обмен на стадии верификации, и загвоздка вся в том, что Киев лжет — откровенно, открыто – что провел процедуру верификации. Но это не так на самом деле. Это подтверждает и координатор подгруппы по гуманитарным вопросам», — пояснил Пушилин.

Напомним, 30 мая состоялось заседание заместителей глав МИД «нормандской четверки», по итогам которой участники встречи заявили о необходимости активизировать процесс обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».