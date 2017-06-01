МВД сочло правомерным задержание читавшего Шекспира мальчика в Москве

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Москва, 1 июня. Руководство МВД России признало правомерными действия полицейских, которые задержали в Москве девятилетнего мальчика-попрошайку, читающего прохожим стихи. Об этом в четверг заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

«Там есть моменты, но в целом требования сотрудников полиции были правомерны. И попробуйте вы в другом государстве схватить сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей за погон, повиснуть у него на руках, не дать ему осуществить задержание», — отметил он.

Зубов также предложил наделить сотрудников полиции презумпцией доверия, чтобы любое действие стража порядка заочно считалось правомерным.

Ранее сообщалось о задержании девятилетнего мальчика в Москве, который читал похожим Шекспира и просил деньги. Во время задержания ребенка выяснилось, что его мачеха находилась все это время неподалеку. Женщина активно мешала полицейским забрать маленького попрошайку в участок.