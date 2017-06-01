Грядут перемены: Гутерреш призвал на ПМЭФ к реформам ООН

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Санкт-Петербург, 1 июня. Организацию объединенных наций необходимо реформировать для того, чтобы она была более эффективной. Об этом в четверг сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии ПМЭФ-2017.

По его словам, ООН нужно реформировать, чтобы она приносила больше пользы, была эффективной, чтобы она была больше связана с потребностями и нуждами людей.

Гутерреш отметил, что именно поэтому на сегодняшний день он активно занимается реформой области безопасности, а также развития.

Необходимо, чтобы ООН была способна пресекать конфликты, а также помогала решать существующие проблемы и конфликты, более активно поддерживать страны в антитеррористической борьбе.

Напомним, в четверг в Северной столице открылся Петербургский международный экономический форум.