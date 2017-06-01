ДНР: глава миссии ОБСЕ прибыл в республику

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Донецк, 1 июня. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан прибыл с визитом в Донецкую народную республику. Об этом сообщил источник в Минобороны ДНР.

«Глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан пересек линию соприкосновения и прибыл на территорию ДНР. Сегодня он должен посетить Горловку», — сказал представитель ведомства.

Он также добавил, что Апакан планирует оценить ситуацию в прифронтовом городе, а также обсудить возобновление восстановительных работ на фенольном заводе под Горловкой.