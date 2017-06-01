Четверо неизвестных избили и ограбили жителя Москвы у Павелецкого вокзала

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Москва, 1 июня. Накануне ночью трое мужчин и женщина избили и ограбили жителя Москвы неподалеку от Павелецкого вокзала, сообщил источник в столичных правоохранительных органах.

Полиция разыскивает трех нападавших мужчин и одну женщину за ограбление москвича на улице Кожевнической. По данным правоохранительных органов Москвы, инцидент произошел накануне вечером. Известно, что злоумышленники отняли у пострадавшего портмоне, где находились его документы и сумма в 10 тысяч рублей, передает «Подмосковье 360»