Титов призвал Центробанк изменить политику в отношении ключевой ставки

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Санкт-Петербург, 1 июня. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в рамках ПМЭФ заявил, что политика Центробанка по снижению ключевой ставки — это абсолютно логичное решение, поскольку изначально она была слишком высокой. Однако процесс снижения ставки, по его словам, идет слишком медленно.

По его мнению, политика в отношении ключевой ставки была неправильной, поскольку можно было прибегнуть к другим инструментам для ее контроля. «Например, стабилизировать ситуацию на валютном рынке. В связи с неправильной, на мой взгляд, политикой, мы потеряли темпы роста экономики — под 2% роста ВВП», — заявил бизнес-омбудсмен.

Титов считает, что в РФ должны перестать стимулировать курс рубля и перейти к более интенсивному снижению ключевой ставки, до уровня инфляции +1—1,5%.

Добавим, ранее сообщалось о снижении Сбербанком процентных ставок по ипотеке и увеличении на 0,2 процентного пункта скидки за электронную регистрацию сделки для первичного жилья.