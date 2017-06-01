Жительница Тулы задушила сына и выбросила его тело на помойку

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Тула, 1 июня. Жительница Тулы задушила собственного младенца, а тело ребенка выкинула на помойку, сообщили источники Федерального агентства новостей в СУ СК РФ по Тульской области.

Трагедия произошла в Сочи. По версии следствия, женщина задушила одномесячного малыша и выбросила тело в мусорный контейнер. Дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

По данным следователей, 29-летняя подозреваемая у себя в квартире накрыла ребенка подушкой и задушила. Когда сын перестал подавать признаки жизни, мать положила его тело в пакет и отнесла в мусорный контейнер. Позже она решила сообщить об изменении количественного состава семьи в социальной сети «ВКонтакте» сожителю — отцу ребенка.

«Мужчина пришел домой только на следующий день. В квартире он обнаружил беспорядок, сожительницы и их общего сына дома не было. Обо всем он сообщил в правоохранительные органы. Местонахождение малолетнего ребенка не установлено, женщина задержана», — сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Следователь устанавливает все обстоятельства преступления, назначен ряд экспертиз по делу, включая судебно-психиатрическую матери ребенка. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для подозреваемой.

Ранее житель Сочи расстрелял экс-сожительницу и попытался покончить с собой.