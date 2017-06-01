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Экономика
Путин: На Ямале обнаружены ресурсы, позволяющие вдвое увеличить запасы газа

Путин: На Ямале обнаружены ресурсы, позволяющие вдвое увеличить запасы газа

13:59  1 Июня 2017
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Путин: На Ямале обнаружены ресурсы, позволяющие вдвое увеличить запасы газа

Стрельна, 1 июня. Транснациональная корпорация «Газпром» обнаружила дополнительные запасы газа на Ямале. Об этом журналистам сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Запасы возросли все равно, представляете на сколько – в два раза: плюс 4,2 триллиона кубических метров – только в одном месте. Небольшая территория, но это глобальные запасы», — отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские власти пока не рассматривают вопрос о приватизации компаний «Роснефть» и «Газпром».

#путин #газпром
Алексей Громов
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