Путин: На Ямале обнаружены ресурсы, позволяющие вдвое увеличить запасы газа

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Стрельна, 1 июня. Транснациональная корпорация «Газпром» обнаружила дополнительные запасы газа на Ямале. Об этом журналистам сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Запасы возросли все равно, представляете на сколько – в два раза: плюс 4,2 триллиона кубических метров – только в одном месте. Небольшая территория, но это глобальные запасы», — отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские власти пока не рассматривают вопрос о приватизации компаний «Роснефть» и «Газпром».