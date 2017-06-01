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NASA раскрыло детали первой космической миссии к Солнцу

NASA раскрыло детали первой космической миссии к Солнцу

13:52  1 Июня 2017
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NASA раскрыло детали первой космической миссии к Солнцу

Вашингтон, 1 июня. Американское космическое агентство раскрыло подробности первого полета к Солнцу. Исследовательская миссия, которая должна будет изучить свойства солнечного ветра, названа именем знаменитого астронома Юджина Ньюмена Паркера.

Космическую базу Parker Solar Probe планируется запустить в следующем году. Уже известна и более точная дата. Исторический полет должен начаться 31 июля. На орбиту миссию выведет ракета-носитель Delta IV Heavy.

NASA раскрыло детали первой космической миссии к Солнцу

Аппарат проведет в космическом пространстве семь лет. За этом время, рассчитывают в NASA, он совершит большое количество научных открытий, пишет «Политэксперт».

Алексей Громов
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