NASA раскрыло детали первой космической миссии к Солнцу

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Вашингтон, 1 июня. Американское космическое агентство раскрыло подробности первого полета к Солнцу. Исследовательская миссия, которая должна будет изучить свойства солнечного ветра, названа именем знаменитого астронома Юджина Ньюмена Паркера.

Космическую базу Parker Solar Probe планируется запустить в следующем году. Уже известна и более точная дата. Исторический полет должен начаться 31 июля. На орбиту миссию выведет ракета-носитель Delta IV Heavy.

Аппарат проведет в космическом пространстве семь лет. За этом время, рассчитывают в NASA, он совершит большое количество научных открытий, пишет «Политэксперт».