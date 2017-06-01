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Санкт-Петербург, 1 июня. Масштабное ежегодное событие — Международный экономический форум с участием гостей из 60 стран мира — стартовало в Петербурге, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Традиционно форум открыл губернатор города Георгий Полтавченко, который пожелал всем участникам помнить о главном тезисе мероприятия — «поиске гармонии в мировой экономике».

За год между двумя ПМЭФ произошло сразу несколько событий, которые уже влияют на поведение бизнесменов и стратегии экономистов: Brexit и избрание нового президента США. На площадке экономического форума в Петербурге представители мировых экономических держав и развивающихся стран встретятся для обсуждения современных возможностей и перспектив сотрудничества.

Как заметил ведущий церемонии открытия Сергей Брилев, ПМЭФ становится местом, где обсуждается глобальная и интернациональная повестка дня. Перед гостями выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, который заверил, что Россия кажется ему страной с огромным потенциалом для развития самых современных технологий. Исполняющий обязанности председателя правительства и министра иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич сорвал аплодисменты пламенной речью о том, что «друзья остаются друзьями навсегда», и заверениями в том, что Сербия никогда не будет вводить санкции против России.

«Это не только политический вопрос, но и моральный», — сказал политик.

Со сцены на открытии форума выступают также премьер-министр Габонской республики Эммануэль Иссозе-Нгонде и премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат.

Экономический форум продлится до 3 июня включительно, 2 июня на площадке ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.