Бизнес-омбудсмен назвал источники высокого роста экономики России

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Москва, 1 июня. Необходимо создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса в России, которые смогут обеспечить экономический рост к 2020 году, заявил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Титов отметил, что необходимо использовать те мощности, которые уже созданы, но не работают. К таким он отнес мощности автомобильной, химической промышленности, а также в сельском хозяйстве.

«Эти мощности должны быть задействованы, прежде всего под внутренний рынок, — цитирует его RT. — На первом этапе до 2020 года драйвером экономического роста остается внутренний рынок и импортозамещение».

Он также отметил, что необходимо создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса. Это позволит к 2020 году обеспечить экономический рост в 3,5–4%.

Ранее Титов призвал Центробанк РФ изменить политику в отношении ключевой ставки.