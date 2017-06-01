Политические сложности не мешают иностранному бизнесу работать в России — Путин

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Стрельна, 1 июня. Иностранные компании отказались покидать российский рынок, несмотря на трудности политического и экономического характера. Об этом в четверг заявил в четверг президент России Владимир Путин.

В качестве примера он привел Германию, объем торговли с которой в первом квартале вырос на 40%.

«Ни одна из немецких компаний, собственно говоря, так же, как и других иностранных наших партнеров, с российского рынка не ушли. Все работают, а мы со стороны государства стараемся их поддержать, эта работа конструктивная продолжается», — отметил Путин.