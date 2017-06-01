Новости США: Клинтон отказалась от должности президента, Трамп может не вернуть РФ отобранные поместья

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США, 1 июня. Хиллари Клинтон заявила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах, экс-глава ФБР Джеймс Коми даст показания перед сенатом, президент Дональд Трамп может не вернуть российской стороне поместья в Нью-Йорке и Мэриленде. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Непоколебимая Клинтон

Хиллари Клинтон заявила, что не планирует участвовать в следующих президентских выборах, однако она намерена и дальше быть вовлеченной в жизнь Демократической партии, сообщает Los Angeles Times. Во время ежегодной конференции Code Conference на ранчо Палос Вердес, штат Калифорния, Хиллари Клинтон сказала, что никуда не собирается уходить. «Я очень заинтересована в том, что происходит в стране. Я непоколебима в отношении того, что произошло, потому что я не хочу, чтобы это произошло с кем-то еще. Я не хочу, чтобы это происходило с ценностями и институтами, о которых я забочусь в США», — заявила она. Экс-кандидат в президенты пообещала продолжать писать и говорить в поддержку тех, кто находится на переднем крае сопротивления.

Коми может дать показания против Трампа

Бывший директор ФБР Джеймс Коми даст показание перед Сенатом США на следующей неделе, сообщает The New York Times. Если это действительно произойдет, то президенту Дональду Трампу придется решать: следует ли ссылаться на исполнительную привилегию и попытаться запретить Коми свидетельствовать. Ожидается, что Джеймсу Коми зададут вопросы о нескольких беседах с президентом, в том числе о той, в ходе которой Трамп призывал его прекратить расследование, касающееся его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Спорный вопрос с российскими резиденциями в США

Дональд Трамп может отказаться вернуть российской дипмиссии поместья в Нью-Йорке и Мэриленде, которые Барак Обама запретил использовать российской стороне из-за якобы вмешательства в президентские выборы, сообщает Business Insider. Эти поместья были в собственности России со времен Советского Союза и служили местом для отдыха, однако в отчетах официальных лиц говорится о том, что они использовались для ведения разведки.

Видео ареста Вудса

Полиция опубликовала видео, на котором запечатлен арест знаменитого гольфиста Тайгера Вудса, которого арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом виде, сообщает USA Today.

Семейное гнездо Обамы

Семья экс-президента Обамы только что выкупила дом, который они снимали в Вашингтоне, за 8 миллионов 100 тысяч долларов, сообщает The Washington Post. В доме восемь спален и девять с половиной ванных комнат. Ранее Обама говорил, что они останутся в Вашингтоне до тех пор, пока их младшая дочь, Саша, не окончит школу.

Парижское климатическое соглашение

Основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что покинет группу советников Трампа, если США выйдут из Парижского климатического соглашения, сообщает The Verge. В своем Twitter он написал, что сделал все, чтобы донести до президента Трампа важность данной сделки.

Рианна идет в предприниматели

Певица Рианна собирается выпустить свою линейку косметики этой осенью, сообщает портал The Boombox. Рианна уже сделала карьеру в музыке, фильмах и моде, но это не предел для артистки. Осенью этого года певица собирается выпустить коллекцию косметики «Fenty Beauty».