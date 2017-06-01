Студентам-отличникам могут повысить стипендию до 22,5 тыс. рублей

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Санкт-Петербург, 1 июня. Студентам-отличникам могут начать выплачивать академическую стипендию в 22,5 тысяч рублей. Проект соответствующего закона разработал депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин.

Согласно проекту чиновника, учащиеся, которые не имеют академических задолженностей и успешно сдают сессии, могут рассчитывать на стипендию не ниже МРОТ, который составляет 7,5 тысяч рублей, передает RT. Тем, кто учится только на «отлично», будут выплачивать сумму ни меньше трех МРОТ — 22,5 тысяч рублей.

Сейчас установлен норматив для формирования стипендиального фонда в размере 1340 рублей в месяц, а повышенной стипендии — в размере 6370 рублей в месяц.

В ближайшем будущем проект поступит в Заксобрание Петербурга для последующего внесения его в Госдуму.