Группировка ВМФ РФ в Средиземном море увеличилась до 15 кораблей

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Москва, 1 июня. Оперативная группировка Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ) в Средиземном море увеличилась и в настоящий момент составляет 15 кораблей и судов. Об этом в четверг заявил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

По словам капитана, в Средиземном море в рядах постоянного соединения Военно-морского флота России выполняют поставленные задачи и цели 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

Напомним, ранее командование ВМФ сообщало, что российская группировка кораблей составляет до 10 кораблей и судов обеспечения.