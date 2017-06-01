Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Группировка ВМФ РФ в Средиземном море увеличилась до 15 кораблей

Группировка ВМФ РФ в Средиземном море увеличилась до 15 кораблей

13:38  1 Июня 2017
218

Группировка ВМФ РФ в Средиземном море увеличилась до 15 кораблей

Москва, 1 июня. Оперативная группировка Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ) в Средиземном море увеличилась и в настоящий момент составляет 15 кораблей и судов. Об этом в четверг заявил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев. 

По словам капитана, в Средиземном море в рядах постоянного соединения Военно-морского флота России выполняют поставленные задачи и цели 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

Напомним, ранее командование ВМФ сообщало, что российская группировка кораблей составляет до 10 кораблей и судов обеспечения.

#россия #вмф #трухачев #средиземноеморе #чф
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть