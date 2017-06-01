Неизданная повесть Толкина вышла спустя 100 лет после написания

В Избранное

Скопировать

Лондон, 1 июня. В Великобритании впервые с момента написания была издана повесть писателя Джона Рональда Руэла Толкина, посвященная одной из наиболее романтических историй созданного им фэнтезийного мира — любви эльфийки Лютиэн и человека по имени Берен. С момента написания повести прошло более 100 лет.

История о Берене и Лютиэн была написана Толкином в 1917 году, вскоре после возвращения с фронта. Само произведение во многом автобиографично, в прекраснейшей Лютиэн автор воспел свою жену Эдит, а имена главных героев выбиты на надгробии могилы, в которой покоятся останки автора и его супруги.

JRR Tolkien book Beren and Lúthien published after 100 years. https://t.co/rDtxDHLnJo — GEOFFKERNOW OFFICIAL (@geoffkernow) June 1, 2017

Издание вышло в свет благодаря усилиям сына писателя, Кристофера, который на протяжении долгих лет занимается обработкой и публикацией многочисленных неизданных трудов и отрывков, оставшихся после великого писателя, подарившего миру такие шедевры, как «Властелин колец» и «Сильмариллион».